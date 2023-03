Pladsmangel i både e-Up og Spring

De to testbiler kan læsses med cirka samme mængde: Dacia Spring er længere, men betydeligt smallere end VW e-Up, der er mere kvadratisk i sin udformning. I bagagerummet lider e-Up et snævert nederlag, men fælles for begge elbiler er, at bagagerummet er dybt og forbløffende brugbart.

Læssekanten er til gengæld høj. Dacia Spring kan også udstyres med et reservehjul i fuld størrelse, hvor det tyske modstykke udelukkende kommer med et lappekit under gulvet.

På bagsædet gælder det for både e-Up og Spring, der har lige langt mellem akslerne, at passagerernes knæ ikke har andet valg end at agere massør for personerne på forsæderne.

Knæene går stort set lige igennem de tynde forsæders ryg. Heromme er der isofix-beslag på begge sæder – hvis ellers du kan få børnesædet presset ind bag forsæderne.

Pladsen på forsæderne i Spring er ikke stor. Først og fremmest sidder man tæt i kraft af Spring’s smalle konstruktion.

Det er også svært at finde sig til rette: Her er hverken højdejusterbart sæde eller rat, og de to pedaler sidder så tæt, at folk med brede fødder skal genoverveje fodtøjet – støvler er eksempelvis et no-go.

