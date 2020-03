Er det helligbrøde? VW ombygger det ikoniske rugbrød til at køre på strøm

Rækkevidde på over 200 km

Det er et 45 kWh litium ion-batteri, der fordrer elmotoren med strøm. Batteriet lades op via et CCS-ladestik. En AC-lynoplader kan oplade batteriet med en ladeeffekt på op til 22 kW. Og en DC-lynoplader kan benytte en ladeeffekt på op til 50 kW. Sidstnævnte kan lade batteriet op til 80 pct. på 40 minutter. For en fuldt opladt e-Bulli er rækkevidden på over 200 km.