VW: Den eldrevne Golf har lavere CO2-aftryk end en diesel-Golf

Mange af Bil Magasinets læsere er trætte af at høre om, at elbiler er bedre for miljøet end fossildrevne biler. Hvad med produktionen af lithiumbatterier og den megen transport mellem kontinenterne med materialer fra Afrika, der sejles med dieseldrevne skibe til batterifabrikken Kina, for så at blive sejlet videre som batterier til Europa?

Volkswagen forsøger at afdække vugge til grav-aftrykket for to næsten identiske biler med to forskellige former for drivmidler, nemlig en el- og dieseldrevet Golf. Det sker med en såkaldt livscyklusvurdering.

Konklusionen for undersøgelsen af den nuværende Golf VII med TDI-dieselmotor er, at den gennemsnitligt over hele bilens livscyklus har et CO-udslip på 140 g/km. En e-Golf har et CO-udslip på 119 g CO/km.

CO2-aftryk fra selve brugen af bilen

For dieselbilens vedkommende forekommer størstedelen af CO-udslippet gennem brugen af bilen, hvilket vil sige i forsyningskæden af brændstof og forbrændingen af brændstoffet. Her ligger en Golf TDI på 111 g CO/km.

E-Golf med en elektrisk drivlinje har et CO-udslip på 62 g/km i denne fase, der stammer fra generering og levering af strøm.

CO2-aftryk fra produktionen af bilen

Størstedelen af emissionen fra elbilen sker, når bilen skal produceres. Ifølge undersøgelsen genererer en diesel her 29 g CO/km, mens det ligger på 57 g CO/km for en elbil.

Det skyldes produktionen af batterierne og den komplekse proces i at udvinde råmaterialerne til disse. Emissionen i produktionsfasen står for næsten halvdelen af den samlede CO-emission i hele elbilens levetid. I brugen af elbilen afhænger størrelsen af CO-emissionen af de benyttede energikilder.

Emissionen falder naturligvis, hvis der benyttes mere vedvarende energi – i 2018 fik Danmark knap 70 pct. af det totale strømforbrug dækket af vedvarende energikilder, hvoraf vindkraft står for langt den største andel.