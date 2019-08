Har du flere feriedage tilbage? Så er VW California klar

Køkkenenheden har nye detaljer som et ekstra dobbelt USB-stik, nye aluminiumsgreb på alle døre og en trykknap-funktion for at åbne køkkenoverfladen (vask, komfur, køleskab). Skodderne i det bageste skab er blevet erstattet af nydesignede skydedøre med aluminiumsgreb, der har samme design som på skabslågerne i køkkenenheden. Skabene fås i den lyse Bright Oak eller mørkere Graphite Grey, og sæderne er tilpasset de nye dekorelementer og kommer med et nyt mørkere Palladium Gray sædebetræk.

Sengene er udviklet for bedre komfort, og den øverste seng er nu udstyret med fjedre i bunden. Det dobbelte bænkbagsæde, der kan foldes ud og laves til en seng, har fået en ekstra indstilling, så man kan få en lounge til læsning og afslapning.