VW Caddy Cargo: Nu kan du køre med varer i stedet for familien

Er bygget på ny platform

Den nye varebil er baseret på MQB-platformen lige som Golf 8. Den er bredere og længere end hidtidige Caddy-platforme, og lægger desuden grobunden for, at bilen kan have digital instrumentering.

VW Caddy kommer i to størrelsesvarianter: Cargo og Maxi. I den regulære Cargo får du 3,1 kubikmeter plads i lastrummet, og en akselafstand på 2,76 m. Det er 7 cm længere end tidligere generation. Skydedøren i siden er 14 cm bredere, så du kan faktisk få en euro-palle gennem åbningen.

Køber du Maxi-varianten, stiger bagagerumspladsen til 3,7 kubikmeter, og du kan stille to euro-paller i varerummet.