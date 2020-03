Vil du også gerne have en VW Arteon som stationcar? Vi har fanget den i Tyskland

En VR6 og 400 hk!

Mens det ser sikkert ud, at Arteon kommer som stationcar, går der også nogle andre rygter om, at der skulle ryge nogle flere kræfter under hjelmen.

Rygterne svirrer om en performance-variant af Arteon. Måske bliver det en Arteon R med 400 hk, der kunne være på vej. Og i stedet for sin 2,0-liters turbomotor, skulle den eftersigende have en ny version af VW’s legendariske VR6 motor.

Ud fra billeder at dømme, ser Arteon stationcar ud til at være produktionsklar. Vi forventer, at Tyskeren rammer de danske veje i 2021.