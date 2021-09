Første billeder: Her er Passat'ens elektriske fætter

700 km i den nye VW Aero

Modsat dens artsfæller, så skal Aero dog have en rækkevidde på over 700 km i varianten med 84 kWh - det hævder det tyske Automedia også. Hurtigladning skal efter sigende ske med en 200 kW-system, der kan fylde 230 km på batteriet over 10 minutter. Det hele er muliggjort af være en forlængelse af akselafstanden, der giver mere plads til batteripakken under gulvet.