Volkswagen ID.6 spottet i kulden

Hvad vi ved om ID.6

Fik jeg sagt at den har syv sæder? - Derudover er den baseret på samme MEB platform som ID.3 og ID.4 og har stortset samme design som ID.4, bare forlænget.

Den vil have samme motor/batteriprogram som den største variant af ID.4. Altså firehjulstræk, og to elektriske motorer, en på hver akse. De to motorer kan enten yde 300 hk eller 410 hk, og det kan kombineres med to batteripakker, enten 77 kwh eller 111 kWh. Batterierne giver en forventet rækkevidde på henholdsvis 450 km eller 600 km.