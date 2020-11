Volkswagen ID.5 er på vej: Se den her!

VW ID.5 er ikke endnu en helt ny model

Det er lidt snyd at kalde det Volkswagen ID.5, for den er så tidlig i udviklingsfasen, at VW endnu ikke har besluttet navnet. Den kunne ende med at hedde ID.4 GTX eller ID.4 coupé. Heldigvis er navngivningen lidt logisk alligevel.

Modellen spottet på Nürburgring er baseret på ID.4. Den er en coupé-version af ID.4, som man kender det med Audi E-tron og Audi E-tron Sportback. Så den har en SUV's højde, men en coupe form med rundere C-stolpe, som det ses på billedet hernunder.