Volkswagen flytter hele familien og mere til for 255.000!

Prisen for alt den plads udover udseendet

Prisen for denne skydedørs praktiske familiebil er små 254.998 kr. for dieselmotoren og benzinmotoren koster 264.997 kr. Prisen har Volkswagen regnet ud, ved at kigge til konkurrenterne. Toyota Proace City Verso koster nu 10.000 kr. mindre, som du kan læse mere om her.