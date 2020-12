Volkswagen dropper al motorsport

VW stopper med motorsport

For et år siden annoncerede Volkswagen, at de stoppede med at deltage i motorsport, der ikke kørte på el. Det betød, at private sagtens kunne være med i en Polo GTI R5 (billedet herover), men Volkswagen havde ikke længere fabriksteams, som der kan læses mere om her.

Volkswagen Motorsport fokuserede i 2020 kun på banerekorder med deres ID R (herunder). Den slog rekorden på Nürburgring for elbiler, som du kan læse om her.

Nu går de skridtet videre og trækker alt med Volkswagen-mærket fra motorsport. Det sker som led i en større omstrukturering, hvor fokus er på en elektrisk fremtid.