Vmax-legende: Det blå drøn!

Bitte, nicht so schnell!

- Vi landede hos HGP meget tidligt om morgenen efter 1.250 km bag rattet, griner den fartgale Golf-ejer. - Så der stod jeg bare og kiggede på den blå Golf gennem portens tremmer og kunne næsten ikke vente med at studere den nærmere.

Heldigvis er Martin Gräf morgenmenneske, så Afni blev snart lukket ind. Efter de første høflige formaliteter, blev bilen startet op. En hurtig opvarmningstur blev kørt i de smukke sydtyske bakker, hvorefter Afni fik pladsen bag rattet.

- Første gang jeg fyrede den af, var der kun et ord i mit hoved: Sygt. Det her er simpelthen for sygt. Bilen trak fuldstændig overdrevent, men alligevel kom min fart-psykopat op i mig, for det endte da med at hr. Gräf udbrød: Bitte, nicht so schnell!, da vi bålede igennem en kurve med 150 km/t. Jeg var aldrig et sekund i tvivl - den bil måtte jeg bare eje, forklarer Afni.

Tilbagevendt fra prøveturen, Martin Gräf sikkert med et begyndende nervesammenbrud, fik de handlet sig frem til en fair pris. Bilen havde gået 40.000 kilometer med diverse motorjournalister og pressefolk bag rattet, og deltaget i en masse forskellige test for alle mulige magasiner, så den havde været lidt igennem, men tingene fra HGP kan med al tydelighed holde til det. Specielt Martin Gräfs kone var ked af det, da det havde været hendes bil i det daglige, men en funklende ny R32 ville snart ankomme til huset, så mon ikke hun kom over det forholdsvis hurtigt?