Havde du glemt VW Touareg? Vi tester SUV-kæmpen lige hér

Bassen, der hedder VW Touareg

For bare få år siden ville du få stukket en kniv i dækket, hvis du parkerede din store SUV på en offentlig parkeringsplads i storbyen. Finanskrisen og klimadebatten rasede, og det var ikke længere smart at køre i store SUV’er. Tiderne er skiftet. Der er kommet vind i sejlene på den økonomiske front, og det gør, at folk igen er begyndt at drømme stort. SUV’en er derfor tilbage i stor stil.

En af dem fra den tunge liga er VW Touareg, som i dag stiller i tredje generation. Væk er det diskrete og nærmest selvudslettende design. Den seneste Touareg har en snude, som skriger til verden, at her kommer noget stort og luksuriøst.