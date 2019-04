Tyske rygter: VW taber 22.000 kr. hver gang, de sælger en elbil

VW ID kan give underskud – på kort sigt

VW-koncernen er ved at være træt at indhyllet i dieselos. De vil gerne lægge fortiden bag sig og tage et stort skridt ind i fremtiden. Og den vigtigste model til at gøre netop det, hedder VW ID.

Modellen kommer til at danne grundlag for en hel stribe af elektrificerede køretøjer fra VAG-koncernen, så der er ingen tvivl om, at det potentielt kan blive et guldæg for fabrikken. Men nu peger tyske Auto Motor und Sport på, at det næppe bliver tilfældet fra starten.