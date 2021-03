VW viser nyt flagskib: Skal oplade hurtigere, end du kan tanke benzin

Hvad betyder 'Trinity'?

På simpelt dansk betyder 'Trinity' treenighed. Project Trinity er således opbygget omkring tre kernekoncepter, der skal sikre, at bilen er bedre og mere moderne end konkurrenterne. Første punkt på denne dagsorden er et genopbygget elektronisk platform, med nytænkt infotainment og en potentiale for automatisk kørsel i op til niveau 4, hvor bilen kan køre helt uden din hjælp.

Punkt to er en helt ny leveringsstruktur, der gør det billigere for VW at bygge biler. Én af de drivende koncepter i dette punkt er on-demand ekstraudstyr, som er pioneret hos VAG af Audi. Rationalet er, at produktionen i effekt er langt mindre kompleks med færre varianter, ikke-standard ekstraudstyr, med mere, hvilket strømliner processen.

Det sidste punkt er mere praktisk: Produktionsanlægget i Wolfsburg skal arbejde med nye, intelligente strukturer, når Trinity skal masseproduceres.