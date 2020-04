Touareg V8 TDI målt til ekstremt lavt udslip af skadelige stoffer i tysk test

VW Touareg V8 TDI har gennemgået en RDE-test (Real Driving Emissions) foretaget i regulær trafik af det uafhængige Emission Analytics test- og analyseinstitut.

En af testene blev udført i den tyske delstat Niedersachsen, hvor landskabet er forholdsvis fladt, mens de to øvrige tests blev udført i Baden-Württemberg og Bayern, der er præget af større højdeforskelle.

Touareg langt under EU's grænseværdi

Den firehjulstrukne Touareg V8 TDI kom under Euro 6-grænseværdien i hver af testene – uanset rute, højdeforskelle og forskellig trafiktæthed.

I Niedersachsen opnåede Touareg et gennemsnit for NOx-udslip på 10 mg/km, i Bayern 13 mg/km, og i Baden-Württemberg landede gennemsnittet på 20 mg/km. Samlet opnåede Touareg på de tre testture et gennemsnitligt NOx-udslip på 14 mg/km, hvilket ligger langt under grænseværdien på 80 mg/km.