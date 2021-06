TEST: Halvtyk familiefar på steroider

Tiguan R er en højrøvet sportsvogn

Rattet er tykt som en pytonslange og betrukket med perforeret læder, hvor man holder hænderne. Sædet med integreret nakkestøtte trykker de helt rigtige steder som en thaimassør efter 10 timers dasen på en strandstol med en sval Chang-pilsner i hånden. Et tryk på den dedikerede “R”-knap ændrer motorlyden i kabinen fra diskret snurren til brølet fra bugen af en strippet Golf GTI TCR-racer.

Asfalten bugter sig gennem det midtsjællandske landskab uden sideveje, naboer eller kroge, hvor panserne kan ligge på lur med en laserpistol og lukke festen. De 320 heste fra seneste evolution af VW’s velkendte EA888 turbomotor virker tændte som galopheste i startboksen. Under normale omstændigheder ville det krible i højre fod for at teste fodfæstet i en bil fra Volkswagens sportsdivision, men det virker forkert og umodent, når du sidder højt til vejrs og bakspejlet afslører en familievenlig kabine med oceaner af plads, justerbare bagsæder og et 615 liters bagagerum, der æder barnevogne til frokost. Men bilen tester jo ikke sig selv.