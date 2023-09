Her er den HELT nye VW Tiguan

I Danmark foråret 2024

Funktionen styrer et elektronisk differentiale og en ny type støddæmpere, som giver mere kontrol over karrosseriet. Men alle komponenter i bilens undervogn og styretøj skulle være optimeret, hvilket skulle gøre Tiguan mere sporty at køre i, uden at det går ud over kørekomforten.

Tiguan kommer som hidtil i fire udstyrsvarianter Tiguan, Life, Elegance og R-Line, men alle varianter er opgraderede.

Standard fra billigste model er således digitale instrumenter med vejskilte visning, 12,9 centerskærm med, klimaanlæg og fuld sikkerhedspakke, led-lys og 17” hjul.

Det danske program og priser er endnu ukendt. Tiguan ventes sidst på foråret 2024