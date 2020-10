VW T-Roc Cabriolet: Åben bil uden ballade

“Håndtasken” var det måske ikke særligt flatterende tilnavn til den første VW Golf Cabriolet fra 1979. Den fik tilnavnet, fordi cabriolet-løsningen med en bøjle, der forbandt B-stolperne, fik den til at ligne en håndtaske eller picnic-kurv set i profil på afstand.

Uanset, hvad man måtte mene om designet, så var den normsættende for cabriolet-begrebet i den billige ende. Det var en enkel, ærlig, brugbar åben bil, som løste opgaven for de af os, der blot holder af at køre bil med vind i håret og sol i ansigtet, når vejret tillader det, og gerne lider med andre skavanker for at kunne det.