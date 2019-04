Test: Golf R32 er stadig en bandit

Bag rattet er det tydeligt, at Golf R32 ikke er en lille væver GTI. Det er en større og mere raffineret pakke. Motoren på 3,2-liter skal op i omdrejninger for at levere varen. Til gengæld gør den det uden at kny, og effekten stiger fuldstændig lineært med omdrejningerne. Glem også alt om økokørsel, for du kan ikke lade være med at køre i den øvre del af omdrejningsfeltet.

Da vinklen mellem de to cylinderrækker er så lille, giver det en helt unik motorlyd, du ikke finder nogen andre steder. Det lyder som det rallende lydspor fra en rækkefemmer blandet med en spiseskefuld af lækkerheden fra en V10. R32’erens toner er vanedannende, og så gør det måske ikke så meget, at den ikke er hurtig som et krydsermissil.

Da R32 kom frem, var 6,4 sekunder fra nul til 100 km/t ekstremt. Men der sker hele tiden noget på bilfronten, og derfor skal en splinterny VW Golf R anno 2017 ikke bruge mere end 4,9 sekunder på samme disciplin.