Test af Arteon Shooting Brake: Når Passat tager habit på

Hvad betyder det for Arteon?

Med andre ord koster det mere coupé-formede karrosseri på bagagepladsen, mens pladsen i kabinen er opprioriteret. Det samme gælder en stribe materialeløsninger, og også på udstyrsfronten er der forskelle.

Men det afgørende er, at når du ser en Arteon Shooting Brake, så ved du, at her er en ejer, der har givet ekstra meget for sin Passat – hvad det så end siger om ejeren. Prisen i sig selv er helt sikkert en del af stilen i den nok så stilfulde Arteon Shooting Brake, som i øvrigt har samme ydre mål og akselafstand som den almindelige 5-dørs udgave af modellen.

Vi synes

Al sund fornuft siger: Vælg en Passat Variant. Men udtrykt elegance koster ekstra.