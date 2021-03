VW vil sende ENDNU en ny crossover til Danmark

Motorisering og lancering

VW Nivus kommer i øjeblikket med én motormulighed: En enliters TSI-motor med trecylindre. Det lyder dog på VW som om, at vi kan forvente flere TSI-motorer at vælge imellem, når bilen lander i Danmark. VW lover også et nyt interface, et digitalt cockpit samt mulighed for en masse førerassistenter.

Præcis hvad der medfølger den nye VW Taigo, må vi vente med at finde ud af: Den officielle lancering finder sted til sommer, og vi kan forvente at bilen er i produktion og på gaden inden året er omme.