Bedre end man skulle tro: VW T-Roc Cabriolet er en rigtig fin 2+2 cabriolet

Hvad i alverden sker der?

Det skal jeg sige dig: De små, høje biler sælger i styrtende antal over hele Europa, så for et par år siden var der en medarbejder hos VW i Wolfsburg, der fik en idé: Hvad med at bygge en åben udgave af en crossover?

De andre mødedeltagere fnyste af grin, for 'det er der ingen økonomi i for os, og der er da heller ingen købere, der vil ses i én', men chefdesigner Klaus Bischoff bad ham alligevel om at lave nogle skitser.

Det lykkedes at præsentere en business plan (det var lang tid før coronakrisen), der gav mening, og derfor blev det besluttet at bygge en åben T-Roc som arvtager til VW Golf Cabriolet og VW Beetle Cabriolet.