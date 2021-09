8 specialversioner af Golf GTI, vi drømmer om at få fingrene i

Ved første øjekast ligner denne Golf udkommet af et vanvittigt garageprojekt, men det var i virkeligheden et seriøst forsøg på at komme øverst på tronen til WRC-rallymesterskabet anno 1994. Udgangspunktet er en Golf III med udbyggede skærme i kevlar og kulfiber. Motoren er en specialudviklet 2-liters, hvor hele blokken er støbt i aluminium. Den får kunstigt åndedræt af en stor Garrett T3-turbolader og yder 275 hk. Kræfterne bliver sendt til asfalten via en 6-trins manuel gearkasse. I stedet for at bruge VW’s Syncro-firehjulstræk, valgte man at benytte en tidlig udgave af Haldex-firehjulstræk med elektronisk styrede differentialer, som senere blev videreudviklet til den første generation VW Golf R32.

Prototypen blev godkendt og VW havde sat gang i de indledende forberedelser til at bygge de 2.500 homologeringsbiler, der var nødvendige for at kunne deltage i WRC. Men på grund af økonomiske problemer blev planerne skrottet. Officielt findes der kun dette ene eksemplar, men rygterne siger, at der eksisterer tre prototyper i alt.

