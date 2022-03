Rigtig mange elbiler får snart hurtigere opladning og bedre rækkevidde

Mange slipper ikke for værkstedet

Sidst men ikke mindst betyder opdateringen en optimering af opladningen. For varianter med det store 77 kWh batteri hæves den maksimale ladeeffekt fra 125 til 135 kW, mens den hæves fra 100 til 120 kW med 58 kWh batteri. Forbedringer i batteriets termostyring skal gøre kørslen mere effektiv og frem for alt øge rækkevidden i koldt vejr.

Opdateringen får fuld effekt i alle VW’s ID-modeller, der kommer på gaden fremadrettet. Det gælder ID.3 og ID.4, samt de kommende ID.5 og ID.Buzz.

Nuværende ejere af ID-modeller får også gavn af opdateringen - i hvert fald af den forbedrede opladning. Det er endnu ikke sikkert, hvilke af de andre softwareopdateringer, der kan overføres til de allerede solgte modeller.

Opdateringen overføres trådløst, men mange ID-ejere slipper dog ikke for en tur på værkstedet - i hvert fald ikke denne gang. Modellerne skal nemlig have et større 12-volts batteri og en ældre opdatering, før de er klar til at modtage opdateringer uden at besøge værkstedet fremover.

Audi annoncerede i start-maj, at Audi Q4 e-tron, der deler platform med ID-modellerne, også får gavn af den hurtigere opladning. Det er endnu ikke klart, om opdateringen også kommer til gavn for koncernens andre biler på MEB-platformen, såsom Skoda Enyaq og Cupra Born.

Skoda oplyser dog, at Enyaq'er med det store 77 kWh-batteri, der er produceret siden uge 2 i 2022, har fået den hurtigere opladning - det samme gælder i øvrigt ID-modellerne fra VW.