Volkswagen Group har besluttet af lade den næste Passat og den næste Skoda Superb dele teknik i højere grad end i dag, og derfor testes Passat B9 i en protoype med lang akselafstand.

2024 Passat skal bygges på samme samlebånd som den næste Skoda Superb på Skodas fabrik i Bratislava, Slovakiet.

Passat udgår som sedan

Selv om bilen er forklædt, er det åbenlyst, at Passat B9 vil være mere rummelig end den nuværende model. Den nuværende Passat B8 stammer fra 2015 og fik et omfattende facelift i 2019. Den fås aktuelt som sedan og stationcar med benzin- og dieselmotorer og som plugin-hybrid med benzin- og elmotor og et opladeligt batteri.

Automedia skriver, at den næste Passat kommer som stationcar (Variant) og som let hævet firehjulstrukket stationcar - Passat Alltrack, mens sedan udgår på grund af vigende efterspørgsel både i Europa og på andre markeder. Sedan efterspørges stadig i Kina, men her har VW andre relevante modeller, lyder det.