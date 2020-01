Analyse: Den nye Passat ligner et okay køb, hvis vi kun ser på økonomien

Vi tester 190 hk turbobenziner

Testbilen er en Passat Variant 2,0 TSI DSG7 Elegance R-Line. Det lange modelnavn står for en stationcar med 190 hk turbobenziner, syvtrins DSG-gear, det højeste af tre udstyrsniveauer og tilkøb af den sportslige R-Line-pakke med skørter, større hjul, skålformede stole med mere.

Den har den ubesværede opførsel, man forventer af en Passat, hvor man kobler sin telefon til, indstiller sæde og rat, og så kører de næste 100.000 km uden at tænke nærmere over det. Komforten på ujævne veje er fornem i forhold til prisen, støjniveauet er lavt op til 160 km/t, hvor her er lidt vindstøj fra spejle og dæk, og gearkassen er forfinet til næsten at have samme skiftekomfort som en automatisk gearkasse.

Her er god plads til to voksne og to børn, og det mærkes, at Passaten er vokset fra 420 til 477 cm i længden siden første generation – uden at den på nogen måde ser anmasende eller voluminiøs ud. Her er et stort og anvendeligt bagagerum, et godt udsyn hele vejen rundt og en forudsigelig køredynamik, hvor bilen opfører sig som man forventer, også i regnstorm og under offensiv kørsel i kurver.

Delvist selvkørende funktion

Den nye Passat hjælper dig med at køre den, og på typisk VW-vis sker det ganske udramatisk. Her er et digitalt skjold med radarer, sensorer og ultralydsssensorer rundt om bilen, og det kræver kun en halv dag at lære de nye systemer at kende.

Bilen hjælper nænsomt med at holde sig mellem vejstriberne, og holder selv afstand til bilen foran fra stillestående køkørsel og op til 210 km/t. Den fremragende adaptive fartpilot med køassistent er standard bortset fra det mindste udstyrsniveau.