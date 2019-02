Ny VW Passat: Her er 10 ting du skal vide

4: Udvikles hele tiden digitalt

Volkswagen har udviklet en digital platform kaldet Volkswagen We, der tilbyder og samler mobilitetsprodukter på en enkel måde. Det er et åbent system, der løbende optimeres.

Volkswagen er åben for samarbejde med specialiserede partnere og for at udvikle nye tjenester sammen med dem. Samarbejde med virksomheder, myndigheder samt små lokale start-ups skaber plads til nye koncepter som f.eks. We Park, der finder en ledig p-plads og parkerer bilen for dig.

5: Nyt digitalt cockpit

Hardware og software i MIB3-infotainmentsystemet skaber en digital forbindelse med Passats nye digitale cockpit. De digitale instrumenter tilbyder en række forskellige funktioner.

6: Ingen udledning i byen

Den nye Passat GTE har fået en betydelig længere rækkevidde og er nu i stand til at køre ca. 55 km ifølge WLTP-normen, svarende til omkring 70 km ifølge NEDC-normen. Ligesom forgængeren kan den nye Passat GTE midlertidigt anvendes som en elbil, og er ved kørsel i storbyer som London derfor ikke pålagt vejafgifter.

Det er muligt at bruge den nødvendige energi på en mere målrettet måde til emissionsfri kørsel i byen. Samtidig betyder kombinationen af den elektriske motor og den 1,4-liters turboladede benzinmotor, at Passat GTE har en samlet systemydelse på 218 hk. Passat GTE lever allerede nu op til kravene i Euro 6d emissionsstandarden, der gælder for nye biler fra 2021.