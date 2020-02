Næste generation af VW Golf R med over 300 hk spottet i sneen

329 hk og måske flere endnu

Rygterne siger, at den nye Golf R 2.0 TSI er blevet pumpet fuld af steroider, så den nu kan erobre vejene med hele 329 hk. Og hvis det ikke er nok, forventes der at komme en version med endnu større overarme, kaldet Golf R plus. Det siges, at den brutale Golf R plus kommer med mere end 400 hk!

