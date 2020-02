Vil du heller ikke ses i en Berlingo? Den nye VW Caddy er din redning...

Næste generation præsenteres

Efter at have solgt mere end 3 millioner eksemplarer af Caddy’en, kan VW nu meddele at de er klar med 5. Generation af den populære bil, der både kommer som MPV og varevogn. Så er der plads, hvad end du vil køre med børn eller værktøj bagi.

Caddy kommer både som almindelig model, Caddy Cargo og Caddy Maxi til dem, der ikke kan få for meget plads. Den store dreng i klassen, Caddy Maxi, kan nu rumme to europaller på tværs. Ret praktisk for nogle virksomheder.