Ny VW-bus får ladestik og STORT prisfald

Ny platform - nye drivliner

Den nye Multivan forbedrer på forrige generationer med en masse af VW's nyeste udstyr, men vigtigst af alt er afgjort drivlinen: Brugen af MQB-platformen har gjort, at der I bunden af bilen lander et batteri på 13 kWh, som fodrer et plugin-hybridsystem. Som afgifterne er lige nu, betyder hybridsystemet også et prisfald, og i tilfældet af Multivan, tegner dette fald til at blive stort: En ny Multivan 6.1 koster i dag fra knap 660.000 kr. med dieselmotor, men VW siger, at fra-prisen på den nye Multivan med opladningsteknologi bliver under 500.000 kr.

Til den pris får du også den mest kraftfulde motormulighed med 218 hk i systemydelse. Ydelsen består af en TSI-motor, samt en elektrisk motor, som ifølge VW 'dækker de fleste hverdagsbehov'.

Dertil kommer også de øvrige drivliner, der med både benzin og diesel har én ting til fælles: De er standardudstyret med en automatisk DSG-gearkasse, hvad end det er en af de to TSI-motorer på hhv. 136 hk eller 204 hk, eller den ene TDI-motor på 150 hk.