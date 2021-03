Medier: VW i gang med vanvittigt navneskift (opdateret: Det var en dårlig joke)

VW: Det var bare en joke...

Opdateret 31/3-21

Tyskerne er ikke ligefrem kendt for deres gode humor, og VW har ikke ligefrem hjulpet på det ry.

Ifølge det amerikanske medie USA Today var Volkswagen i gang med et navneskift, der skal vise deres overgang til elektriske biler. Det har de tænkt sig at gøre ved at skifte k’et ud med et t, så navnet bliver Voltswagen.

Når du er færdig med at grine, kommer du nok til at tænke på, at det jo ikke giver mening her i Europa, hvor vi godt kan finde ud af at udtale V som F hos det tyske firma.

Ændringen skulle dog også kun gælde den amerikanske gren af Volkswagen’s forretninger, og det er ikke helt sikkert, om det skal gælde hele virksomheden eller kun de elektriske køretøjer.

Selvom "anonyme" talsmænd fra VW flere gange meldte ud, at det ikke var en aprilsnar, måtte de alligevel krybe til korset - det var bare en aprilsnar, som de så havde sendt ud den 29. marts. Hey VW, så er det ikke en aprilsnar, så er det bare løgn.

Det var de færreste medier, der uforbeholdent købte VW's "joke", og her på Bil Magasinet var vi også skeptiske, som man kan se i dette afsnit fra den oprindelige artikel: