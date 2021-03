Medier: VW i gang med vanvittigt navneskift

Ikke en aprilsnar!

Lad os starte med at sige, at det her ikke er en tidlig aprilsnar, selvom man skulle tro det.

Ifølge det amerikanske medie USA Today er Volkswagen i gang med et navneskift, der skal vise deres overgang til elektriske biler. Det har de tænkt sig at gøre ved at skifte k’et ud med et t, så navnet bliver Voltswagen.

Når du er færdig med at grine, kommer du nok til at tænke på, at det jo ikke giver mening her i Europa, hvor vi godt kan finde ud af at udtale V som F hos det tyske firma.

Ændringen skulle dog også kun gælde den amerikanske gren af Volkswagen’s forretninger, og det er ikke helt sikkert, om det skal gælde hele virksomheden eller kun de elektriske køretøjer.