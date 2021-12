Læser tester elbil for Bil Magasinet: Kan man overhovedet pendle i sådan en ellert?

Hej, jeg hedder Erik, er 45 år gammel, bor på ­Midtsjælland og har 63 km til arbejde.

Ja, jeg sætter pris på en fed (benzin)bil og har i mine yngre dage været stor fan af bølle-­biler. Mine tidligere biler tæller blandt andet to ­sænkede BMW 320i’ere, en 325i, en Fiat Uno Turbo, en Golf GTI (1’er selvfølgelig), samt en Toyota Corolla Twincam Coupe (AE86’er med bananmanifold), som jeg i øvrigt solgte i midten af 90’erne for rundt 20.000 kroner – ja, jeg er idiot.

Anyway, siden min bøllebilsstorhedstid er jeg blevet så voksen, at jeg i dag sætter pris på pålidelighed, lave driftsomkostninger, sikkerhed og komfort.

Således flyder jeg de i alt 126 daglige kilometer til og fra arbejde i en Mondeo stationcar fra 2011 med automatgear, iført blød hat og kørehandsker (eller sådan næsten). Og jeg er TOP-glad for min Mondeo. Den kører cirka 18 lange kilometer på en liter diesel, larmer ikke, skifter selv gear og har i øvrigt været ganske pålidelig i de seneste syv år, jeg har haft den.

Mondeo'ens gearskifte lyder mærkeligt

Problemet er bare, at den nu, efter lidt over 400.000 km, er begyndt at være lidt underlig knoldet, når den kører i 1.-3.-5. gear, og at jeg står i situationen: Skal jeg købe en ny diesel- eller benzinbil, eller gå all in på el?

Og nej, jeg vil ikke kaste penge efter at få repareret ­Mondeo’en, og hybrid eller plugin-hybrid gider jeg ikke, for her tænker jeg, at man får det værste fra begge verdener: Aaaaalt for kort rækkevidde på el + en fossilmotor, man stadig skal servicere = lort.