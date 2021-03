Kommer der en åben ID.3?

ID.3 som cabriolet?!

På LinkedIn har VW's direktør Ralf Brandstätter givet et indblik i, hvad der sker hos VW for tiden, og det er ikke uinteressant. I et spørgsmål til sig selv spørger direktøren om en ID.3 som cabriolet:

"Det lyder rimelig tiltrækkende: At nyde naturen med taget nede, med den lynhurtige ,men stille elektriske kraft," svarer han. Brandstätter er altså langt fra afvisende om idéen.