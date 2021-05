Så meget faldt rækkevidden, da vi kørte ID.3 i vinterkulden

Jeg skriver en mail til importøren for at være sikker på bilens specifikationer – og får en overraskende melding om, at testbilen har 204 hk og samme 58 kWh batteripakke som ved sidste test. Den lave rækkevidde er ikke en fejl: Ved minustemperaturer og uden en forvarmning af bilen står VW på mål for, at rækkevidden reduceres til 250 km i snit.

Respekt for ærligheden, men det virker voldsomt, at så stort et udsving er normalt. Hvis ID.3 med det lille batteri har lige så kraftige humørsvingninger om vinteren, bliver den ikke sjov at være i nærheden af.

Vi synes

ID.3 har større humørsvingninger om vinteren end forventet, men er stadig en prima elbil.