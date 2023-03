Lav pris, mange hk: Her er VW's elektriske minibil

ID.2 er klar i 2025

ID.2all hedder konceptbilen, som blev vist i Hamborg onsdag aften. Det er stadig et koncept, men det er vist mest fordi bilen først lanceres om to år.

Konceptbilen er angiveligt tæt på den endelige udgave af den ID.2, der som navnet antyder placerer sig under VW ID.3, og som dermed reelt bliver VW’s elbil i Polo-størrelse. Målet er, at priserne skal starte under 200.000 kr.

ID.2 bliver den første bil på VW's tilpassede, lille MEB-platform, som er en kompakt udgave af den teknik, der ligger under ID.3, ID.4 og ID.5. Den nye lille VW, der måler 405/181/153 cm (L/B/H) på en akselafstand af 260 cm, vil få en rækkevidde på op til 450 km.

Den får forhjulstræk og et pænt stort bagagerum på 440 liter plus 50 liter under bagsædet. Det er på størrelse med en VW Golf.