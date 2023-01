VW på vej med ny topmodel: HER er Passat'ens elektriske fætter

Op til 700 km på en opladning

Bilen, som VW har fremvist på CES-messen i Las Vegas, er pakket ind i ret vild kamuflage af maling, der er strømledende, så den kan lyses op. Det er en snedig måde at skjule, at ID.7 formentlig kommer til at have ret meget til fælles med ID.Aero-konceptet, som de fremviste i juni.

ID.Aero blev præsenteret som en sedan til det kinesiske marked, og dengang fortalte VW, at den skulle udstyres med det samme 77 kWh-batteri, vi kender fra VW’s andre elbiler. En bedre udnyttelse af strømmen skulle dog give en officiel rækkevidde på 620 km. Det er næsten 100 km mere end den mest sparsommelige ID.5.

Men i Europa (og formentlig USA) vil den kunne fås med et større batteri, der giver en rækkevidde på mindst 700 km. (WLTP).

En af fordelene ved MEB-platformen, som ID.7 bliver bygget på, er, at der er mulighed for meget små udhæng for og bag, så ID.7 får en meget lang akselafstand: Hele 297 cm - til sammenligning har den nuværende Passat en akselafstand på 279 cm, så der bliver formentlig rigtig god benplads i ID.7.