Hurra!!! Verdens ældste VW Rugbrød hedder Sofie, og den fylder 70 år

Sofie blev solgt tilbage til Wolfsburg

Men i stedet for at sælge den videre, bestemte han sig for at tilbyde den Volkswagen. Her sagde man sjovt nok ja. Og siden da har ‘Sofie’ været en del af VW’s klassikersamling i Hannover.

70-året blev fejret med et olieskift til ‘Sofie’ og kage til alle de personer, der har deres daglige gang i VW's store klassikersamling.