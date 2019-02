VW T-Roc R: 5 ting du skal vide

En VW Golf R på stylter - denne beskrivelse indkapsler hvad VW T-Roc R. Den benytter samme 2-liters TSI-motor, men modsat Golf R, så yder T-Roc R 300 hk, hvilket er 10 hk mindre end Golf’en. Det er dog stadig en god portion kræfter.

For at tøjle de mange hypper har VW valgt at udstyre den med firehjulstræk og en 7-trins DSG-gearkasse, begge ting er standard. Det sikrer optimalt vejgreb, hvilket betyder, at T-Roc R accelererer fra 0-100 km/t på 4,9 sek. Og har en begrænset topfarten er 250 km/t.