2021 GTI Clubsport: Få detaljer, pris og billeder af Golf'en, der er bygget til Nürburgring

Nürburgring-mode

Når du sætter dig ind i en regulær Golf GTI, så har du naturligvis en række forskellige køreprofiler at vælge imellem. Men én mode, du ikke finder i en normal GTI, er 'Special'. Denne indstilling er lavet med ét mål i sigte: At køre på Nürburgring Nordschleife. Men mod den umiddelbare forventning, så bliver undervognen ikke stivere, af at du sætter den i Special - Det klarer Sport.

Tværtimod kræver Nordschleifes bumpede veje en accepterende undervogn, der ikke sættes på spidsen af en curb eller en pludselig højdeforskel. Og Volkswagen har testet: Den nye Clubsport tager hele den knap 21-kilometer lange bane hele 13 sekunder hurtigere, end den normale Golf.