Benzin-Golf er en fin bil, men det forkerte valg

Golf VIII med manuelt gear

For ikke så mange år siden ville vi have sammenlignet en benzindrevet Golf med konkurrenter med cirka samme ydelse og pris, men det giver ingen mening længere. I dag går kun de mest elforskrækkede forbrugere efter en fossildrevet bil – ikke fordi der er noget galt med biltypen, men fordi du får mere bil og højere ydelse og komfort ved at tage en hybridbil.



Nå, vi har fat i en Golf VIII med en nostalgisk manuel gearstang og tre i stedet for to pedaler. Heldigvis fungerer transmissionen lige så godt og velsmurt som i en Up, og selv den adaptive fartpilot taler godt sammen med drivlinen. Man bliver nødt til selv at skifte gear, når piloten sætter hastigheden ned eller op, men bilen hjælper med store, simple tal lige foran dig for at anspore til gearskift, så det er til at leve med.