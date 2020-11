Golf R afsløret: Den kraftigste nogensinde

Nej, det er ikke bare et salgstrick. Golf 8 R kommer faktisk med et drift mode. Også selvom den fra fabrikken leveres med et fire hjulstræk. Programmet slår bilens stabilitetsprogram fra og sender så meget power fra motoren som overhovedet muligt direkte ud i baghjulene – lidt ligesom Mercedes A45 AMG.

Den danske pris på Golf R er 709.995 kr..

Ifølge Volkswagen klarer den Nürburgringen på 7:51:00 minutter. Det er 19 sek. hurtigere end forgængeren.Hvis Golf R er for voldsom hvad med en Golf GTI Club Sport med "kun" 300 hk? Læs mere her.