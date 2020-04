Nu kan verdens første VW Golf-racerbil blive din – men hvad er den værd?

Grand Prix-vinder

I kølvandet på lanceringen af Golf i 1974, introducerede firmaet Nothelle Tuning i 1975 en rød Golf Mk1 i Belgien, der var født til at køre racerløb. Introduktionen var ikke uden indflydelse, da den første Golf Mk1 racerbil tog førstepladsen ved et løb på Hockenheimring med racerkøreren Bernd Lilier bag rattet.

Nu ryger den selvsamme racer-Golf på auktion hos RM Sotheby’s. For Golf fans præsenterer det en helt særlig mulighed for at få fingrene i et stykke VW-historie.