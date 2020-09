3 grunde til at købe en VW Golf GTE i stedet for en GTI

3 | Golf GTE mindst ligeså sjov i hverdagen

Der er nok nogle hardcore GTI-fans der kommer til at tage sig til hoved, når jeg påstår, at GTE er mindst ligeså sjov som en GTI til hverdag. Men faktum er, at 90 pct at de danske GTI-kunder aldrig kommer i nærheden af GTI'ens potentiale, som først bliver forløst på en lukket racerbane. Så med mindre du har tænkt dig at køre trackdays i ny og næ, ser jeg ingen grund til at vælge en GTI fremfor en GTE.

GTE'en er billigere, mere økonomisk og langt hen af vejen, er den ligeså sjov at køre i til hverdag.