Glæd dig til den nye VW Golf GTI, som netop er blevet lækket på Instagram

VW Golf GTI VIII uden camouflage

Billedet stammer fra en carspotter på Instagram kaldet Wilcoblok, og hvis vi kigger på bilen på billederne samt de seneste spionfotos ovenfor, står det klart, at vi her har at gøre med den endelige produktionsbil. Det er altså en VW Golf GTI VIII, som tydeligvis står i en fabrikshal et eller andet sted, hvor VW-koncernen troede, at de kunne have den i fred. Det er let at spotte GTI-detaljerne med den store hækvinge, de to udstødningsrør og ikke mindst fælgene, som stemmer perfekt overens med dem, vi har set på tidligere spionfotos.