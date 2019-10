Første test: VW T-Roc R er en GTI på steroider og stylter

T-Roc R er adræt som en hatchback GTI

Der sker virkelig noget, når du træder på speederen. Brug launch control fra stående start og du rammer 100 km/t på 4,8 sek, blot 0,1 sek. langsommere end i en Golf R. T-Roc's mervægt er da også kun 25 kg, men vindsmodstanden er større, hvorfor topfarten er naturligt begrænset til 250 km/t.

Opstramningen af undervognen har gjort T-Roc lidt mere fast i kødet, men den er stadig til at holde ud at køre i på motorvej og over fartbump i byen. Testbilen er udstyret med adaptive støddæmpere fra ekstraudstyrslisten. De kan konfigureres i fem forskellige programmer, men T-Roc R kører bedst på almindelige veje i "Normal" indstillingen, der svarer nogenlunde til det standardsetuppet på en T-Roc R med passive støddæmpere.



For en crossover er der meget føling styretøjet, bid i forhjulene og krængningen i sving er moderat. Den nye software til firehjulstrækket har en mærkbar effekt. T-Roc føles i hvert fald lidt mere levende i bagvognen end den knusende effektive, men lidt humorforladte Golf R. Giv gas ud af sving og du kan mærke baghjulene hjælper til med at rotere bilen.