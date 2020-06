Første test: VW T-Roc... arh hvad... CABRIOLET??

Hvordan fungerer kalechen?

Den fungerer godt. Her er tre lag stof, og taget kan slås op/ned på omkring 10 sekunder med op til 30 km/t. Det er hurtigt overstået på rampen til motorvejen eller ved et rødt lys, og gør, at man ofte får lyst til at køre med taget nede.

Med de fire sideruder oppe og vindstopperen monteret bag forsæderne er her bemærkelsesværdigt begrænset turbulens i kabinen. Faktisk er her mindre vind og støj i T-Roc Cabriolet op til 100 km/t end i mange dyrere åbne biler.

Jamen, hvad er meningen?

Den er der faktisk. Modne købere (men også mange yngre) har vænnet sig til at stige ind i stedet for ned i en bil. Og da det er de modne købere, der har penge, giver det mening at tilbyde en sommerbil til dem.

De er ikke så prisfølsomme, og ser man på en forgænger som VW Eos, der kom til Danmark i 2006, var den reelt dyrere end den åbne T-Roc i dag.

Er der bagsæde?

Ja, her er to sæder, men på trods af, af den åbne T-Roc er længere end den lukkede, er her ikke ret meget plads til knæene. Til kortere ture og børn går det an.