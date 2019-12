Første test: Ny VW Golf er klar til kamp

Hvordan er kabinen i den nye VW Golf?

Pladsforholdene er som i den gamle fornuftige, men layoutet er helt nyt og umiddelbart mere overskueligt. På biler med dobbeltkoblinggearkasse er gearstangen skiftet ud med en lille vippekontakt, i stil med den du finder i en Porsche 911, som sparer plads.Som i Mercedes-Benz A-klasse har Golf 8 digitale instrumenter, der kan konfigureres på utallige måder. De breder sig mod højre med en stor, trykfølsom skærm på midterkonsollen, hvor traditionelle greb og knapper er flyttet op. Kun en lille klynge genvejsknapper er tilbage. Du kan også tale med din VW Golf og bede den om på dansk f.eks. at justere på klimaanlægget. Uanset hvad, så kræver betjeningen en del tilvænning, når man er vant til den gamle Golf.Den nye Golf er altid online via et indbygget sim-kort. Det betyder at bilen, i stil med en Tesla, kan modtage opdateringer og/eller få aktiveret hardware uden den skal på værksted.