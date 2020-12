Farvel til benzinbiler: VW vil sørge for eltransport på græsk ferieø

Hvordan vil de gøre det?

VW regner med en hel overhaling af samtlige systemer, der får øen til at køre rundt. Først og fremmest skal den personlige transport erstattes for dem, der skal bruge det. Forbrændingsbaserede biler erstattes med elbiler, både for private og erhvervsdrivende. Seat, som er en del af VAG-gruppen, skal levere elscootere til øens beboere.

For dem, der ikke er akut afhængige af at have et transportmiddel ved hånden, erstattes bussen med en delebilsordning, som fungerer på hele øen. Det omfatter alt fra elbil til elcykel.

Til sidst skal øens energisystem overhales. VW vil indsætte ID. ladere, og bygge vindmøller og solceller.